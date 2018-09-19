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Fındık patozuna kolunu kaptıran şahıs hayatını kaybetti

Ordu’da fındık patozuna kolunu kaptıran bir kişi Samsun’da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Ordu'da fındık patozuna kolunu kaptıran bir kişi Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Ordu'nun Korgan ilçesi Çitlice Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Katırcıoğlu (44) harmanda bahçesinden topladığı fındığı patoza verdiği sırada sol kolunu patozun şaftının kayışına kaptırdı. Ağır yaralanan Ali Katırcıoğlu, Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Ali Katırcıoğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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