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18 Eylül 2017 10:35

Fındık yüklü traktör devrildi: 2 ölü

Samsun’un Bafra ilçesinde fındık yüklü traktörün devrildiği kazada amca ile yeğeni hayatını kaybetti.

Fındık yüklü traktör devrildi: 2 ölü

18 Eylül 2017 10:35


Kaza, ilçe merkezine 15 kilometre mesafede bulunan Uluağaç Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uluağaç Mahallesi’nden ilçe merkezinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisine fındık satmak için traktörün römorkuna 2 ton fındık yükleyen Ramazan Güney’in (22) kullandığı 55 NS 254 plakalı traktör mahalle çıkışında yoldan çıkarak köprüden dere yatağına uçtu. Ters dönen traktörün altında kalan sürücü Ramazan Güney ve amcası Kerim Güney(65) olay yerinde hayatını kaybetti. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesetler Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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