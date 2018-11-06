Firdevs Yılmaz'a "Zeka Oyunları Sınıfı"

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Yağcı Mahallesi Firdevs Yılmaz İlkokulu ve Ortaokulunda "Zeka Oyunları Sınıfı" açıldı.

Açılış öncesinde okulda daha önce yapılmış olan etkinliklerin yer aldığı slayt gösterisi izlendi. Ardından sınıfın açılışı protokol tarafından yapıldı. Okul Müdürü Hüseyin Can, sınıftaki her şeyin eski malzemelerden yapıldığını, öğretmenlerin özverili çalışmaları ile boyanarak tekrar kullanıma kazandırıldığını ve sınıf konseptinin bu şekilde belirlendiğini söyledi. Sınıftaki oyunlarla tek tek ilgilenen Kaymakam Kudret Kurnaz'a oyunlar hakkında bilgi verildi. Katamino, mangala, 3 taş, atla-topla, surakarta, pratik bardaklar, reversi, q-big vb oyunlar birlikte oynanarak oyunlar tanıtıldı. Okulun peyzaj eksikliğini fark eden Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, şu anda birçok okulda çalışmaların devam ettiğini, ilk fırsatta Firdevs Yılmaz İlkokuluna da gereken desteğin verileceğini söyledi.

Ziyaretten memnuniyetle ayrıldığını ifade eden Kaymakam Kudret Kurnaz, eğitim toplantıları kapsamında okulu tekrar ziyaret edeceklerini söyleyerek başarılar diledi. Açılış Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan'ın katılımı ile gerçekleşti.