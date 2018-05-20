Fırın ustalarının sıcakla imtihanı

Samsun’da fırında çalışan ustalar, fırın sıcaklığı yaklaşık 250 dereceye kadar artan sıcaklıklar damaklara hitap eden ekmek ve pide yapıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayının yaz aylarına denk gelmesiyle birlikte, Türkiye genelinde vatandaşlar ortalama 17 saat boyunca oruç tutuyor. Oruç vazifesini yerine getirmek için sıcak havalarda açlık ve susuzlukla mücadele eden vatandaşlar arasında en çok zorlanan ise fırıncı esnafı. Fırıncı esnafı Ramazan ayında en çok zorlanan meslek grupları arasında yer alıyor. Hava sıcaklığının ötesinde 250 derecelere ulaşan fırınlarda sabah saatlerinden iftar saatine kadar hem çalışıp hem de oruç tutuyorlar.

Fırında çalışan ustalar, “Ramazan ayının yaz aylarına gelmesiyle birlikte tabii biraz zorlanıyoruz. Havalar sıcak. Biz de burada 220 ila 250 derecede yanan fırınların başında çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza ekmek ve pide çıkartmak için çabalıyoruz. Onlara en iyi şekilde hizmet vermek istiyoruz. Bir yandan da oruçlarımızı tutmaya çalışıyoruz. Zor oluyor tabii ama Allah onun kolaylığını veriyor. Zorlansak bile bir şekilde orucumuzu tutup iftarımızı yapıyoruz” dediler.