Fitoterapi Tedavi Merkezi ile bitkiler ve doğal ürünlerle tedavi

SAMSUN (İHA) – Samsun'da açılan Fitoterapi Tedavi Merkezi ile hastalara bitkiler ve doğal ürünlerle tedavi yapılabilecek.

Samsun'da özel hastaneler arasında ilk Fitoterapi belgesi alarak hizmet veren Büyük Anadolu Hastaneleri Fitoterapi Bitkiler ve Doğal Ürünler İle Tedavi Merkezi, alanında uzman bir isim olan İç Hastalıkları ve Fitoterapi Bilim Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Emin Erdem ile şifa dağıtıyor. İç Hastalıkları ve Fitoterapi Bilim Uzmanı Dr. Mehmet Emin Erdem ile 30 yıllık tecrübe, 400 bin muayene sayısı ile Büyük Anadolu Hastaneleri Fitoterapi Bitkiler ve Doğal Ürünler İle Tedavi Merkezinde doğanın iyileştirici gücü gerek bitkilerle ve gerekse de bütün doğal tedavi yöntemleriyle tekrar gündeme gelerek, insanlığın bu kadim tedavi metotları, tekrar hastalıkların tedavisinde kullanılıyor.

Bitkisel ve doğal ürünlerle tedavi hakkında çalışmalarda bulunan ve bu alanda tecrübesiyle bölgesinde önemli bir isim olan Fitoterapi Uzmanı Dr. Mehmet Emin Erdem özellikle kronik hastalıkların tedavisinde başarılı sonuçlar aldıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“Şifalı olarak kategorize edilen bitkilerin, doğru şekilde kullanıldığında vücudun bozulmuş dengelerini düzeltebilir fakat yanlış kişiler tarafından uygulama yapıldığında ise yıkıcı sonuçlar alınabilir. Bu anlamda bitkisel ve doğal ürünlerle tedavinin alanında uzman ve tecrübeli kişiler tarafından yapılması gerekir. Özellikle kulaktan dolma kilo vermek, soğuk algınlığından korunmak için önerilen çay tüketiminin mutlaka uzman doktorlar tarafından kişiye göre ayarı, dozu, miktarı gibi durumların belirlenerek verilmesi gerekir. Tip 1 ve Tip 2 diyabet, metabolik sendrom, kronik yorgunluk sendromu, karaciğer yağlanması, alerjiye bağlı hastalıklar, anemi, vertigo, unutkanlık, dikkat eksikliği, migren, diğer baş ağrıları, atardamar ve toplardamar kan dolaşımı bozukluğu, kalp hastalıkları, tansiyon problemleri, alerji, cilt hastalıkları, solunum yolları hastalıkları, hafıza ve konsantrasyon kaybını, kanser tedavisine yardımcı, tiroid hastalığı, astım, romatizma, osteoporoz, panik atakları, uykusuzluk, grip, aşırı kilo, kilo alamama, kadın hastalıkları, menstrual düzensizlik, menopoza giriş zorlukları, mide ve bağırsak rahatsızlıkları, kemoterapi sonrası tedavi, böbrek ve idrar yolları, kas ve eklem ağrıları gibi hastalığı olanlar merkezimize başvurabilir.”