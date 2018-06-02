Freni patlayan kamyonet dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, ilçe merkezine 18 kilometre mesafedeki Uluağaç Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uluağaç Mahallesi’nden Bafra istikametine seyir halinde olan Ali Karagöz idaresindeki tomruk yüklü 55 JL 389 plakalı kamyonetin freni patladı. Freni patlayan kamyonet park halindeki 55 FT 227 plakalı traktöre ve yanında duran İhsan Çalkur (59), Yadigar Yavuz (58), Gülüzar Çalkur (53), Ali Çalkur (55) ve Hikmet Çalkur’a (22) çarptı. Kamyonetin altında kalan Ali Çalkur ve oğlu Hikmet Çalkur olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada İhsan Çalkur, Yadigar Yavuz ve Gülüzar Çalkur (53) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası olay yerinden kaçtığı iddia edilen kamyon sürücüsü Ali Karagöz jandarma tarafından gözaltına alındı.

Uluağaç Mahallesi’nde 1 yıl önce de aynı yerde yaşanan kaza sonrası 2 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Salih Ovalı, “2 can geçen sene verdik. 2 can da bu sene verdik. Bu yolun kumlu olması, bakımsız olması kazalara yol açıyor. Yavaş gidin diye yolda hiç bir levha yok. Gelen transit gidiyor. Yazık geçen sene 2 arkadaşımız, bu sene de 2 arkadaşımız öldü” dedi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cesetler Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.