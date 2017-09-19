’Fuhşa yer temin etme’ iddiasına gözaltı

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, yapılan ihbar üzerine bir evi takibe aldı. Ahlak polisi ekipleri evde para karşılığı eskort kızların fuhuş yaptığını tespit etti. Yapılan çalışma sonucu evinin anahtarını fuhuş yapmaları için hayat kadınlarına verdiği iddia edilen bakkal dükkanı işleten R.Z. (51) yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan R.Z., "fuhuş için yer temin etmek" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.