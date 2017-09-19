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19 Eylül 2017 14:38

’Fuhşa yer temin etme’ iddiasına gözaltı

Samsun’da hayat kadınlarına evinin anahtarını verip evinde fuhuş yaptırdığı iddia edilen bakkal dükkanı işletmecisi "fuhuş için yer temin emek" suçundan gözaltına alındı.

’Fuhşa yer temin etme’ iddiasına gözaltı

19 Eylül 2017 14:38


Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, yapılan ihbar üzerine bir evi takibe aldı. Ahlak polisi ekipleri evde para karşılığı eskort kızların fuhuş yaptığını tespit etti. Yapılan çalışma sonucu evinin anahtarını fuhuş yapmaları için hayat kadınlarına verdiği iddia edilen bakkal dükkanı işleten R.Z. (51) yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan R.Z., "fuhuş için yer temin etmek" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.




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