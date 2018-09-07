Fuhşa yer temininden tutuklandı

Olay, İlkadım ilçesinin Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri internet üzerinden eskort sitelerine ilan vererek para karşılığı fuhuş yapanlara yönelik yaptıkları çalışmalarda takip etikleri daireden çıkan bir şahsın 150 lira karşılığı söz konusu evde fuhuş yaptığını itiraf etmesi üzerine eve baskın düzenledi. Evde bulunan eskort kadın K.Y. (30) ile kadını pazarladığı iddia edilen İ.Y. (30) adlı zanlı gözaltına aldı. İfadesi alınan K.Y., savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı. Sorgusu tamamlanan İ.Y. ise Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.Y., ’fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini’ suçlarından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezavine gönderildi.