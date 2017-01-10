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10 Ocak 2017 21:09

Gardiyan silahını temizlerken kendini vurdu

Gardiyan silahını temizlerken kendini vurdu

10 Ocak 2017 21:09

Samsun’un Bafra ilçesinde bir infaz koruma memuru, silahını temizlerken kazara kendini vurdu.
İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı Elekçi Yokuşu’nda bir apartmanın 6. katında oturan Bafra Cezaevinde görevli infaz koruma memuru Teoman C. (40), akşam evde silahını temizlerken tabanca kazara ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, infaz koruma memurunun sol dizine isabet etti. Evde bulunan ablasının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bafra’da özel bir hastaneye kaldırılan Teoman C., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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