Gasp şüphelisine adli kontrol

Samsun’da kaldığı yurtta kalan 4 öğrencinin parasını gasp ettiği iddia edilen 17 yaşındaki şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan bir yurtta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldığı yurtta bulunan 4 ayrı öğrencinin parasını gasp ettiği iddia edilen 17 yaşındaki İ.Y., şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen İ.Y., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.