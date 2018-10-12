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Gaybubet evinde yakalanan FETÖ'nün jandarma sorumlusu tutuklandı

Samsun’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün gaybubet evlerinde yakalanan Çorum ili jandarma sorumlusu olduğu ileri sürülen 1 şahıs mahkemece tutuklandı.

Samsun'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün gaybubet evlerinde yakalanan Çorum ili jandarma sorumlusu olduğu ileri sürülen 1 şahıs mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve örgütün gaybubet evlerinde saklanan şahıslara yönelik yapılan çalışmada Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.


Gaybubet evinde yakalanan ve Ankara ve Çorum Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından aranan ve örgütün Çorum jandarma sorumlusu olduğu iddia edilen Ömer Ş., gözaltına alındı. 'ByLock' kullandığı tespit edilen Ömer Ş., Samsun Adliyesine sevk edildi. Ömer Ş., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Çorum ve Ankara Adliyelerinde ilgili mahkemelere ifade verdi. Ankara'daki mahkeme heyeti Ömer Ş.'yi serbest bırakırken, Çorum Adliyesindeki mahkeme ise tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan Ömer Ş., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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