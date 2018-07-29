Gazeteci Temel Aşar’ın acı günü

Ordu’da yayın hayatını sürdürün İstikbal Gazetesi’nin sahibi Temel Aşar’ın 70 yaşındaki ağabeyi Metin Aşar kalbine yenik düşerek teravi gördüğü Gazi Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Temel Aşar Samsun Büyük Cami’de öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kıranköy Ailesi Kabristanlığında toprağa verildi. Cenaze törenine, eski Anavatan Partisi (ANAP) Samsun Milletvekili Mehmet Çakar, eski İlkadım Belediye Başkanı Necmi Akkoyunlu, eski Gazi Belediye Başkanı Nihat Batur, Samsun Ondokuz Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Necdet Uzun, İhlas Haber Ajansı (İHA) Samsun Bölge Müdürü Ali Yılmaz Ergen, Samsun Berberler Odası Başkanı Zabit Pilan, gazeteciler, Aşar ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.