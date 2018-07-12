Gazi Devlet Hastanesi’nde ilk kez yapıldı

Yılda yaklaşık 10 bin hastanın sağlık hizmeti aldığı Gazi Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği’nde ilk kez böbrek tümörü ameliyatı yapıldı. Makbule Genç isimli 55 yaşında bir hastaya ilk kez uygulanan tedavi ile hasta sağlığına kavuştu. Klinik çalışmaları hakkında bilgi veren Gazi Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği’nden Üroloji Uzmanı Dr. Mustafa Suat Bolat, "Üroloji kliniğimiz, Opr. Dr. Can Aydın’ın sorumlu hekimliği yönetiminde; 7 üroloji uzmanı, 7 hemşire, 9 tıbbi sekreter ve 5 sağlık personeli ile hizmet veriyor. Beş poliklinikte yılda ortalama 10 bin hastaya sağlık hizmeti veriliyor. Taş kırma ünitesi Uzm. Dr Hakan Şener’in sorumluluğunda, yılda yaklaşık bin 200 hastaya hizmet vermektedir. Son yıllarda gelişen teknolojiye paralel olarak kliniğimizde endoürolojik cerrahi yöntemleri başarı ile uygulanmaktadır. Üriner sistem taş hastalıklarının her türlü tedavisine ek olarak (perkütan böbrek taşı ameliyatı, retrograt intrarenal cerrahisi, üreter taşının endoskopik tedavisi), ürolojik kanserlerin tanısı, tedavisi ve takibi yapılmaktadır. Prostat kanseri tanısında kullanılan transrektal prostat biyopsisi uygulamasına yakın bir zaman önce başlanmıştır Önümüzdeki süreçte prostat kanseri teşhisi konan hastalarımıza radikal prostat ameliyatlarının yapılabilmesi için gerekli altyapı hazırlıkları hastane idaresi tarafından sağlanmaya başlanmıştır. Modem ürolojinin gereği olan laparoskopik yöntemler (böbreğin kapalı yöntemle alınması, böbrek çıkışındaki doğumsal darlık anomalilerinin tedavisi gibi laparoskopik ameliyatlar) ve mesane kanseri tanısı, medikal takibi ve cerrahi sonrası kemoterapi uygulamaları da kliniğimizde yapılmaktadır. Buna ek olarak kliniğimizde, kurumumuz bir hizmet hastanesi olsa da, elde edilen veriler kullanılarak etik çerçevede bilimsel yayınlara da ağırlık verilmiştir" dedi.

Yapılan ameliyatla ilgili bilgi veren Dr. Bolat, "Hastanemizde ilk kez böyle bir cerrahiyi hastamıza uyguladık. Sol böbrekte bulunan tümörü, böbreği koruyacak şekilde çıkardık. Hastamız şuanda iyi durumda. Hiç bir problemi yok. Sağlık durumu iyi. Yakında taburcu olabilecek. Bu ameliyatın özelliği, hastanemizde ilk kez yapılması. Biz bu ameliyatı bir ekip olarak yaptık. Önümüzdeki günlerde hastanemizde bir takım tedavi yeniliklerine imza atacağız" diye konuştu.