Gazipaşa Mahallesi'nde kaldırım çalışmaları

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin Gazipaşa Mahallesi'ndeki Karakullukçu, Şehit Tolga Pehlivan ve Şehit Adem Yıldız Sokak'ta 2 bin metre karelik kaldırım çalışması gerçekleştiriyor. İlçede Cumhuriyet Bayramı kutlamaları denildiğinde akla ilk gelen mahalle olan Gazipaşa'da Cumhuriyet'in 95.yılını kutlamaya sayılı günler kala, ilgili alanda gerçekleştirilen ve kısa sürede bitirilmesi amaçlanan çalışmalar mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Bafra Belediyesine bağlı ekipler, Gazipaşa Mahallesi Türk Ocağı Caddesi'nde bulunan ve metruk binanın da yıkımını gerçekleştirdi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “İlçemizdeki tüm çalışmalarımızı daha önceden oluşturduğumuz programa bağlı olarak sürdürüyoruz. Mahallerimizde acil ihtiyaç dahilinde ortaya çıkan beklentilere de yine aynı ciddiyet ve çalışma prensibimizle cevap vermeye çalışıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği çalışmalarda bizlere anlayış göstererek destek olan muhtarlarımıza ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum ” dedi.

Fen İşleri ekipleri program dahilinde kaldırım çalışmalarını ilçenin iç ve dış mahallelerinde sürdürecek.