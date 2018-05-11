Gazipaşa şehidini unutmadı

"İyilik Yap İzi Kalsın Projesi" dahilinde okullarından mezun olan ve geçen yıl şehit düşen Gökhan Bayram’ın anısına program düzenlendi. Okul müdürü Erkan Altıntaş yaptığı konuşmada, sosyal sorumluluk projelerine okul olarak önem verdiklerini ancak en anlamlı programın bu olduğunu belirterek, "Şehidimizin adını yaşatmak vefa borcumuzdur. Şehidimizin annesi hepimizin annesidir. Şehidimizin şehadet mertebesine ulaşmadan bir gün önce annesinden helallik istemesi, nişanlısına veda mesajı atması, arkadaşlarına ’ben yarın şehit olacağım’ diyerek telefon ve kart şifresini söylemesi, kantine olan 20 TL borcunu ödemelerini istemesi ve operasyona giderken Türk bayrağını göğsünde saklaması, ertesi gün çatışmada kahramanca çarpışarak şehit olması beni çok etkiledi. İşte bizler de hepimiz Gökhan Bayram olmalıyız. Onun vatanseverlik duygusunu içimizde hissetmeli, onun gibi bu yüce bayrağımıza sıkı sıkı sarılmalıyız" dedi.

Altıntaş konuşma bitiminde şehit annesinin elini öperek "Hepimizin annesisin" deyip kendisine Türk bayrağını teslim etti. Gözyaşlarını tutamayan şehidin annesi Selma Seçkin bugünün kendisi için çok anlamlı olduğunu ifade ederek, "Beni çok mutlu ettiniz, Rabb’im de sizi mutlu etsin. Hepinizden Allah razı olsun" diye konuştu.

Şehit için hatim duası okundu, şehidin anısına öğrenciler etkinlikler sundular. Program sonunda şehidin annesine Kur’an-ı Kerim, Türk bayrağı hediye edildi. Şehit için plaket takdimi yapıldı. Şehidin mezuniyet diplomasi örneği takdim edildi. Gazipaşa İlkokulu konferans salonuna şehidin ismi verilerek Şehit Uzman Çavuş Gökhan Bayram Çok Amaçlı Salonu oldu.