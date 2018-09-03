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03 Eylül 2018 16:29

Gebeler için beslenme rehberi

Samsun’da İç Hastalıkları ve Halk Sağlığı Uzmanı Dr.

Gebeler için beslenme rehberi

03 Eylül 2018 16:29

Mehmet Emin Dinççağ, gebelerin sağlıklı beslenebilmeleri için bir kitap hazırladı.


“Gebe beslenmesi iyi olursa, doğacak çocuğun ileri ki yaşamında sağlığı iyi olur” düşüncesiyle “Gebe Beslenmesi” adında bir kitap yazan Uzm. Dr. Mehmet Emin Dinççağ, gebelerin sağlıklı beslenmeleri için kitabı hastalarına ücretsiz olarak veriyor. Hazırladığı kitapta gebelere ilaç olacak altın tavsiyelerde bulunan Dr. Dinççağ kitapta, “Gebelikte beslenmenin önemli noktaları, gebelik döneminde bebeğin gelişimi, ne kadar kalsiyuma ihtiyaç vardır” gibi önemli başlıklara yer verdi.


Gebeliğin özel bir dönem olduğunun altını çizen Dr. Mehmet Emin Dinççağ, “Bu dönemde annenin sağlığı, bebeğin sağlığı ve sağlıklı doğum yapabilmek hedef olarak seçilir ancak doğduktan sonra kişinin daha sağlıklı olabilmesi, bağışıklık sistemi, doğumsal bir kusur taşımaması, doğum süresince annenin sağlıklı ve dikkatli beslenmesi, iyi bir tıbbi tedavi alması ve egzersiz yapması ruhen kendini iyi hissetmesi ile mümkündür. Yani gebelik süresince, sağlıklı, bilinçli beslenmek, öğünlerini bilinçli olarak planlamak, rutin kontrollerini yaptırmak, ruhen iyi durumda olmak ve egzersiz yapmak, sadece doğumun sağlıklı bir şekilde sonlanmasının yanında, doğacak bebeğin gelecekte daha çok hastalıklardan korunması gibi koruyucu sağlık tedbirlerine sahip olmasını da sağlar. Bu nedenle hastalarımız için ‘Gebe Beslenmesi’ adı altında bir kitap hazırlayarak onlara ışık olduk. Her hastamıza bu kitabı vererek onların daha iyi ve sağlıklı beslenmelerine yardımcı oluyoruz” dedi.




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