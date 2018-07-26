Gebelik şekerinin anne ve bebek üzerine etkisi

Esra Tutal, bebeğin fazla kilolu, aşırı büyümesine neden olabileceğinin yanı sıra hem anne hem de bebeğin hayatını tehlikeye sokan preeklampsi riskini artırdığını söyledi.

Gebelik şekeri hakkında açıklamalarda bulunan Liv Hospital Samsun Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniğinden Uzman Dr. Esra Tutal, gebelik şekerinin (gestasyonel diyabet), gebelik sırasında tespit edilen kan şekeri yüksekliği olduğunu söyledi. Yaklaşık her 10 gebeden 1’inin gebelik şekeri tanısı aldığını belirten Uzman Dr. Tutal, "Gebelik şekeri riskim yüksek mi? Şu durumlar gebelikte şeker hastalığı gelişme riskini arttırır; ailede şeker hastalığı olması (anne, baba veya kardeşler), gebelikten önce kilolu olmak, 4 bin 500 gramdan daha ağır bebek doğurmuş olmak, öncesinde erken doğum yapmış olmak, gebelik öncesi gizli şeker hastalığı (pre-diyabet), 25 yaşın üzerinde gebe kalmak, polikistik over sendromu (PKOS). Hiç risk faktörü olmadan da gebelik şekeri gelişebileceğini unutmayın" dedi.

Gebelik şekeri teşhisinin genellikle gebeliğin 24. ve 28. haftaları arasında konduğunu ifade eden Uzman Dr. Tutal, "Önceden gebelik şekeri geçirdiyseniz veya doktorunuz riskli olduğunuzu düşünüyorsa 13. haftadan önce de testler yapılabilir. Gebelik şekeri taraması, oral glukoz tolerans testi (şeker yükleme testi olarak bilinir) ile yapılır. 50 gram glukozlu içecek içildikten 30 dakika sonra alınan kan düzeyine bakılır. Test sonucu anormal ise 100 gram glukoz ile tekrar test yapılır" diye konuştu.

Gebelik şekerinin anne ve bebeğe zararları nelerdir?

Gebelik şekerinin anne ve bebeğe verdiği zararlara dikkat çeken Uzman Dr. Tutal, "Gebelik şekeri annede yüksek tansiyon hastalığı gelişme riskini arttırır. Ayrıca bebekte yeni doğan döneminde hipoglisemi (şeker düşüklüğü) ve yeni doğan sarılığı risklerini arttırır.

Bebeğe verdiği zaralar:

Bebeğin fazla kilolu olması (makrozomi): Anne kanındaki yüksek şeker bebeğe geçerek bebekte aşırı miktarda insülin üretilmesine bu da bebeğin aşırı büyümesine neden olur. Aşırı büyük olan bebeklerin doğum travmalarına maruz kalma ihtimalleri artar.

Erken doğum; annenin yüksek kan şekeri erken doğumu tetikleyebileceği gibi bebeğin aşırı büyük olması erken doğum kararının alınmasına neden olabilir.

Solunum sıkıntısı (respiratuar distres sendromu); gebelik şekeri olan annelerin bebeklerinde doğum erken olmasa bile akciğer gelişimi yetersiz olabilir ve bebek doğduğu zaman nefes almakta zorlanabilir.

Düşük kan şekeri (hipoglisemi); kan şekeri kontrolsüz olan annelerden doğan bebeklerde doğum sonrası kan şekeri düşebilir. Çok ciddi düşüşle bebeğin havale geçirmesine neden olabilir. Derhal kan şekerinin yükseltilmesi gerekir.

Obezite ve tip 2 diyabet; gebelik şekeri olan annelerden doğan bebeklerde yaşamlarının ileri dönemlerinde obezite ve tip 2 diyabet hastalığı gelişme riski artmıştır.

Anneye verdiği zaralar:

Yüksek tansiyon ve preeklampsi (gebelik zehirlenmesi): gebelik şekeri, hem yüksek tansiyon riskini arttırır. Ayrıca, hem anne hem de bebeğin hayatını tehlikeye sokan preeklampsi riskini arttırır.

Gelecek yaşamda diyabet; gebelik şekeri geçirdiyseniz, bir sonraki gebelikte de muhtemelen gebelik şekeri olacaksınızdır. Ayrıca yaşınız ilerledikçe tip 2 diyabet hastası olma ihtimaliniz de artacaktır. Gebelik şekeri geçiren kadınların yaşam tarzlarında yapacakları sağlıklı değişimler, örneğin sağlıklı beslenme ve egzersiz gibi, onların gelecekte şeker hastası olma ihtimallerini azaltır" şeklinde konuştu.

Gebelik tekeri tedavisi nasıl olur?

Tedavi konusunda bilgilendiren Uzman Dr. Tutal, "Tedavide öncelikle diyet tedavisi ve beraberinde parmak ucundan kan şekeri takibi gerekir. Diyetle kan şekeri kontrol altına alınamayan hastalarda insülin tedavisi gerekir. Doğum sonrası kan şekeri ölçümüne bir süre daha devam edilmelidir. Doğumdan yaklaşık 2 ay sonra şeker yüklemesi yapılarak şekerin tamamen normale döndüğünden emin olunmalıdır. Daha sonra her 2-3 yılda bir diyabet riskinin değerlendirilmesi gereklidir. Bu hastalığın tedavisi Endokrinoloji ve Kadın-Doğum uzman hekimlerince yapılmaktadır" dedi.