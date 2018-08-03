Geç başlayan hipotiroidi gözden kaçmasın

Öğretim Üyesi Gülsüm Figen Günindi, ailelerin bebeklerinin topuk kanının alındığından emin olması ve TSH(tiroid hormonu) yüksekliği varsa vakit kaybetmeden hekime başvurması gerektiğini söyledi.

Emiralp Çetin isimli bebek, yeni doğan döneminde yapılan tetkiklerinde hafif TSH (tiroid hormonu) yüksekliği sonucu, topuk kanı TSH taraması yapılmış fakat tiroit fonksiyon bozukluğu tespit edilmemişti. 2. ayında uzamış sarılık nedeniyle yapılan tetkiklerinde TSH’sinin daha da yükselmesi sonucu Çetin ailesi bebeklerini VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniğine getirdi.

Yapılan tetkikler sonucu hipotiroidi tanısı alan Emiralp Çetin’e tiroit hormon tedavisine başlandı. Eski yıllarda önlenebilir zeka geriliklerinin en sık nedeni olarak bilinen konjenital hipotirodi, yeni doğan bebeklerde ses kalınlığı, göbek fıtığı, uzamış yeni doğan sarılığı, dilinin büyük ve hareketlerinin az olması, emme güçlüğü ile kabızlık gibi belirtilere neden olabiliyor.

Aile, uzamış sarılık belirtisi ile bebeklerini vakit kaybetmeden hastaneye getirip düzenli kontrolleri ile birlikte büyüme ve gelişmeyi önemli ölçüde etkileyen hipotiroididen kurtulmuş oldu.

“Emiralp Çetin, tedavi sonucu şuan oldukça iyi ve sağlıklı şekilde büyüyor”

VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniğinden Dr. Öğretim Üyesi Gülsüm Figen Günindi, “Erken tanı ve tedavi ile sağlığına kavuşan Emiralp Çetin, şu an oldukça iyi, düzenli kontrolleri yapılıyor ve sağlıklı şekilde büyüyor. Topuk kanı alınmayan bebeklerin zeka puanlarında kalıcı ve belirgin şekilde düşüklük olabilmektedir. Ailelerin bu konuda titiz davranması ve bebeklerinin topuk kanının alındığından emin olması ve TSH yüksekliği varsa vakit kaybetmeden hekime başvurması gerekmektedir” dedi.