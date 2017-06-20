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20 Haziran 2017 13:02

Geçmeyen omuz ve sırt ağrılarına, ’kuru iğneleme tedavisi’

Omuz ve sırt ağrılarında hastanın sırt bölgesindeki fibrozitlere ’kuru iğneleme tedavisi’ uyguladıklarını belirten Uzm.

Geçmeyen omuz ve sırt ağrılarına, ’kuru iğneleme tedavisi’

20 Haziran 2017 13:02

Dr. Rabia Cerrah Karanfil, ilk seanstan itibaren hastaların ağrılarında yüzde 90 rahatlama olduğunu söyledi.


Tedavi hakkında bilgi veren VM Medical Park Samsun Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği’nden Uzm. Dr. Rabia Cerrah Karanfil, "Hastanın sırt bölgesindeki fibrozitlere kuru iğneleme tedavisi uygulanarak ilk seanstan itibaren ağrılarında yüzde 90 rahatlama olmuştur. Kuru iğneleme tedavisi sayesinde hasta artık daha mutlu ve yaşam kalitesi artmıştır. Kuru iğneleme; ilaçsız, az ağrılı ve hastanın kısa süreli zamanını aldığından bağ, sırt ve bel ağrılarında ilk seanstan itibaren rahatlama sağlamaktadır. Hastaya herhangi bir ilaç verilmediğinden Ramazan ayında rahatlıkla yapılmaktadır" dedi.



"Ağrımın yine geçmeyeceğini düşünerek gelmiştim"


Kuru iğneleme tedavisi ile ağrıları azalan Selçuk Çavuş isimli bir hasta, "Aşırı derecede omuz ve sırt ağrım vardı. Birkaç kez farklı yerlerde farklı tedaviler aldım ama kesinlikle fayda göremedim. Her gün ağrı çekiyordum. Artık bu ağrılarla yaşamaya alışmak zorunda kalmıştım. Rabia hocaya geldiğimde kuru iğneleme tedavisi yapacağını, bu tedaviyle de ağrılarımın azalacağını söyledi. Ağrımın yine azalmayacağını, geçmeyeceğini düşünerek gelmiştim. Tedavi sonrası bir mucize yaşıyor gibiydim. Ağrılarım aşırı derecede dinmişti. Rabia hocama ne kadar teşekkür etsem az. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum" şeklinde konuştu.




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