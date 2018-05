Geçmiş zaman rüzgarı

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen konserde, Rock Müziği Grubu sahneye çıktı. Coşkunun hiç eksik olmadığı konserde “The Ecsaty of Gold, Wicked Game, Breaking The Low, Don’t Cry, Higway to Hell, T.N.T, Mourn, Paranoid, So For Away, Fade to Black, Sweet Child o Mine, Sharp Dressed Man ” gibi 80’li ve 90’lı yılların efsanesi olan parçalar seslendirildi.

Parçalara öğrencilerin de eşlik etmesiyle eğlenceli dakikalar yaşandı. Modern Müzik Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Bahar Güdek, “Bize bu akşam güzel bir müzik ziyafeti yaşatan OMÜ Modern Müzik Topluluğuna ve salonu dolduran tüm sanatseverlere teşekkür ediyorum" dedi.