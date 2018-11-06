Geleceğe kulaç atıyorlar

Samsun'da 4 yılda toplam 53 bin 480 öğrencinin yüzme öğrendiği Türkiye'ye örnek olan ‘Geleceğe Kulaç Atıyoruz' projesinin 2018-2019 protokolü imza töreni gerçekleşti.

Samsun Valiliği tarafından başlatılan ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Samsun Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla sürdürülen “Geleceğe Kulaç Atıyoruz Projesi" ile ilkokul 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yüzme öğretilmeye devam ediliyor. Proje kapsamında Canik 19 Mayıs Kapalı Yüzme Havuzunda ‘Geleceğe Kulaç Atıyoruz' projesinin 2018-2019 protokolünün imza töreni gerçekleştirildi.

“Gençlerimiz geleceğe kulaç atıyor”

Proje ile gençlerin geleceğe kulaç attığını ifade eden Samsun Valisi Osman Kaymak, “Proje ile 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 280, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 10 bin, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 15 bin 200, 2017-2018 eğitim öğretim yılında 18 bin olmak üzere 3 yılda 41 bin 2 ve 3. sınıf öğrencisine yüzme öğretildi. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ise 10 bin öğrenci ve 280 engelli öğrenci bu yıl yapılacak ‘Geleceğe Kulaç Atıyoruz' projesine dahil edilmiş ve her bir öğrenci 8 seans sonunda yüzme sporunu öğrenmiştir. Ayrıca projeye dahil olan tüm öğrenci ve velilerine havuz hijyeni, obezite ve sağlıklı yaşam, sporun sağlığa katkıları ve spor yapılırken beslenme konularında bilgi verilmiştir. Projenin hedefine ulaşması için Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli olan 34 beden eğitimi öğretmeni büyük bir özveri ile çalışmaktadır. Projede görevli beden eğitimi öğretmenleri tarafından 480 öğrencinin yüzme sporuna yetenekli olduğu tespit edilmiştir. 480 yetenekli öğrencimize ‘performans çalışmaları' yapılmış olup üst düzeyde yeteneği keşfedilen 160 öğrenciye ücretsiz eğitim verilmektedir. Bu sporcuların ülkemizi ileri ki yıllarda yüzme müsabakalarında temsil edeceğine ve büyük başarılar kazanacağına eminiz. Hayata dokunan ‘Geleceğe Kulaç Atıyoruz' projemizin uzun vadede ülkemize önemli katkılar sağlayacağı bir gerçektir” dedi.

Konuşmasının ardından, ‘Geleceğe Kulaç Atıyoruz' projesinin 2018-2019 protokolünü İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz ve İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç ile birlikte imzalayan Osman Kaymak, yüzme eğitimi alan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirerek gösterilerini izledi.