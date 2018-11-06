Geleceğin dağcıları Samsun'da yetişiyor

'Zirvede Ben De Varım' projesi ile geleceğin dağcıları Samsun'da yetişecek. Proje kapsamında milli sporcular yetiştirilerek uluslararası başarılar hedefleniyor.

'Zirvede Ben De Varım' projesinin 2018-2019 protokolünün imza töreni Canik Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Projenin protokolü Samsun Valisi Osman Kaymak, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz tarafından imzalanarak resmiyete döküldü. Gençleri dağcılık sporu ile tanıştıran proje kapsamında milli sporcular yetiştirerek uluslararası başarıların elde edilmesi amaçlanıyor.

“En başarılı tırmanıcılar Samsun'dan çıkacak”

Samsun'dan çıkan tırmanıcıların dünyada büyük başarılar elde edeceğine inandıklarını dile getiren Samsun Valisi Osman Kaymak, "Samsun Valisi olarak dağcılık etkinliğine katılmaktan büyük mutluluk duydum. Türkiye'de bizim salonumuz kadar kapsamlı bir dağcılık salonu olmadığını öğrendik. Bu salonda birçok çocuğumuz eğitim alarak tırmanma ve dağcılık sporunu öğreniyorlar. Hatta burada öğrenim gören çocuklarımızdan Milli Takıma seçilenler de oldu. Burada eğitim alan çocuklarımızın Türk bayrağını dünyanın dört bir yanına dikeceğini umut ediyoruz. Velilerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Buradan çok ümitliyiz. Samsun'da birçok tırmanıcının milli takıma gitmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Tırmanma sporunun çok heyecan verici bir spor olduğunu biliyoruz. Veliler ile de görüştük. Onlara da çocuklarını bizlere emanet ettikleri için teşekkür ediyoruz. İlerleyen yıllarda birçok başarı haberin Samsun'da dünya ile paylaşacağız" dedi.

Samsun Valisi Osman Kaymak ve protokol üyeleri, imzalanan protokolün ardından gençlerin gösterilerini izlediler.