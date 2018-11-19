Geleceğin diş hekimleri bu laboratuvarlarda yetişiyor

OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi, son teknoloji ve modern laboratuvarları ile öğrencilere eğitim imkanı sunuyor. Klinik öncesi aldıkları eğitimle tecrübe kazanan öğrenciler, gerçek hasta tedavisinde zorluk yaşamıyor. OMÜ Diş Hekimliği Fakülte Hastanesi de son sistem ve konforlu muayene haneleri ile hastalara hizmet veriyor. Çevre illerden de vatandaşların başvurduğu hastanede, ayda ortalama 25 bin hastaya tedavi imkanı sunuluyor. Hastanede: Ağız Diş ve Çene Radyoloji Anabilim Dalı, Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı, Periodontoloji Anabilim Dalı, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Endodonti Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Ortodonti Anabilim Dalı, Pedodonti Anabilim Dalı birimleri bulunuyor. Hastanede ayrıca engelli hastalar için Karadeniz Bölgesi Engelliler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'de bulunuyor. Laboratuvarlarda gerçeğe yakın bir eğitim aldıklarını belirten öğrenciler, bu eğitimin meslek hayatlarında oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

Türkiye birincileri OMÜ Dişten çıkıyor

OMÜ Diş Hekimliği Fakültesinden 2017-2018 eğitim-öğretim yılında mezun olan Dt. Mustafa Mert Demircioğlu, 2018 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nda (2018-DUS) Türkiye birincisi oldu.

Öğrencilerin çok iyi şartlarda eğitim aldığını vurgulayan OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi ve Başhekim Yardımcısı Dr. Fikret Yılmaz, "Fantom Laboratuvarı geçen yıl faaliyete geçti. Diş hekimliği fakültelerinin içinde en son yapılan simülasyon laboratuvarlarından biri. Klinik öncesi öğrencilerimiz, hastada yapacakları tedavi işlemlerini uygulamalı olarak yapmaya çalışıyorlar. Bizler ve öğrencilerimiz bu uygulamadan oldukça memnunuz. Simülasyon modellerde hasta bakmadan yaptıkları işleri uygulayarak daha iyi bir eğitim almalarını sağlıyoruz. Bu bilgiler klinik ve hekimlik hayatlarında kendilerine oldukça faydalı olmaktadır" dedi.

"Türkiye'nin en modern laboratuvarları"

Bölgeye hitap eden bir fakülte olduklarını belirten OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Arıcı, "2017 yılının Mayıs ayında yeni binamıza taşındık. Türkiye'nin en büyük diş hekimliği fakültelerinden biriyiz. Öğrencilerin eğitim aldığı kısımla klinik kısmının ayrı olması önemli bir avantaj. Laboratuvarlarımız Türkiye'nin en modern laboratuvarlarından. 700'e yakın öğrencimiz var. 1993 yılında OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi Karadeniz Bölgesi'nde tekti. Daha sonra diğer illerimizde diş hekimliği fakülteleri kuruldu. Buna rağmen hasta sayımız her geçen gün artıyor. Bu da fakülte olarak iyi bir hizmet verdiğimizin göstergesi. Ayda yaklaşık 25 bin hastaya hizmet veriyoruz. İki katı da poliklinik hizmetimiz var. Diş hekimliği alanında bütün bölümlerimiz mevcut. Engelli vatandaşlarımızın tedavi edildiği bir bölümümüz var" diye konuştu.