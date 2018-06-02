Geleceğin mimarları kep fırlattı

Törene, mezunlar adına söz alan fakülte birincisi İrem Çetinkaya’nın konuşmasıyla başlandı. Çetinkaya, sevincini ve gururunu tüm katılımcılarla paylaştı.

“Sizden beklentimiz OMÜ’lü mimarlar olarak elde edeceğiniz başarılarla gururlanmaktır”

Ardından konuşmasını yapan Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Oktay, “Mimarlık Fakültemizin 2. mezuniyet törenine hoş geldiniz. 5 yıl önce yolculuğumuz 45 öğrenci ile başlarken bu yıl özel öğrencilerimizle birlikte 742’ye ulaştık. Devam ettiğimiz eğitim-öğretim yolculuğumuzun bu önemli durağında, öğrencilerimizi mimarlık ve iç mimarlık dünyasına kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Biz öğrencilerimize asla yeni var olmaya çalışan bir fakülte ya da bölüm gibi değil, alanımızda hep en iyileri örnek alarak, hatta bazı konularda öne çıkmaya çalışan bir yönetim çizgisiyle yön verdik. Kente, çevreye ve topluma duyarlılığı gözeten bir vizyon ve eğitim programı kapsamında, sizleri belli dönemlerde sürdürülebilir tasarım konusunda deneyimli ünlü mimarlarla bir araya getirdik. Bunun yanı sıra saygın yabancı öğretim üyelerinin vermiş olduğu dersler vasıtasıyla uluslararası ortamla kolayca kaynaşabilmenize zemin hazırladık. Bizler sizinle bilgilerimizi paylaştık. Sizden de beklentimiz OMÜ’lü mimarlar olarak elde edeceğiniz başarılarla gururlanmaktır. Bunun için öğrenmenin sonu olmadığını aklınızdan çıkarmayın ve kendinizi sürekli geliştirin” dedi.

“Her gününüzü güncelleyerek ve hayat boyu öğrenerek kendinizi yetiştirmeye devam edin”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan ise şunları söyledi: “Mezun kelimesi çok önemli anlamlar ifade ediyor çünkü mezun olabilmek için önemli bir donanıma ve seviyeye ulaşmak gerekiyor. Bugün o kadar mutluyuz ki pek çok genç arkadaşımız yine kendileri gibi genç olan Fakültemizden bu seviyeye ulaşarak ayrılıyorlar. Yoğun bilgilerle sizi donattık ama bu işinizin bittiği anlamına gelmiyor. Her gününüzü güncelleyerek ve hayat boyu öğrenerek kendinizi yetiştirmeye devam etmeniz gerekiyor.”

Prof. Dr. Vedat Ceyhan, konuşmasının ardından Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü birincisi İrem Çetinkaya’ya mezuniyet belgesi ve hediyesini verdi. Bölüm ikincisi Ebru İrem belge ve hediyesini Dekan Prof. Dr. Derya Oktay, bölüm üçüncüsü Ayşe Duru Bayraktar ise Samsun Mimarlar Odası Başkanı İshak Memişoğlu’nun elinden aldı.

Ardından Mimarlık Fakültesi İç Mimari Bölümünde ilk üç sırayı paylaşan öğrencilerle beraber tüm öğrencilere başarı belgeleri, protokol ve öğretim üyelerince takdim edildi.

Tören, öğrencilerin kep atma ritüeliyle son buldu.

Törene; Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Mimarlar Odası Samsun Şubesi Başkanı İshak Memişoğlu, OMÜ Sürekli Eğitim Merkez Müdürü Canan Kazak, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Üniversiteler Birliği (UNİ-DOKAP) Genel Sekreteri Prof. Dr. Yusuf Demir, İç Mimarlık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Alper Bodur, akademisyenler, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.