Geleceğin veteriner hekimleri beyaz önlüklerini giydi

sınıf öğrencileri için gelenek haline getirdiği beyaz önlük giyme töreninin 6'ncısı, Fakültenin İbni Sina Amfisinde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

83 öğrenciye önlüklerinin takdim edildiği törene; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Albayrak, Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Habib Muruz, kamu kurum yetkilileri, veteriner hekimler, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

“Beyaz önlük saflığın sembolüdür”

Açılış konuşmalarıyla başlayan törende, beyaz önlüğü saflığın sembolü olarak nitelendiren Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Albayrak, “Sevgili öğrenciler, çalışmalarınız sırasında kirlenecek beyaz önlüklerinizin temizlenmesi kolaydır. Ancak beyazın sembolündeki vicdan ve öz kirlenirse temizlenmesi çok zor. Her meslek, mensuplarının omuzlarında yükselir. Mensuplarının gayretiyle, özverisiyle saygınlığı artar. Artık sizler veteriner hekimsiniz. Artık bu unvan, adınızın önünde ayrılmaz bir parça olacak. Size yapılan övgü ve yergiler şahsınız kadar mesleğinizi de etkileyecek. Bu nedenle mazisinde nice örnek şahsiyetler olan bu mesleğe, hep övgüler kazandırmanızı temenni ediyorum” dedi.

Veteriner hekimliğin zor bir eğitim süreci olduğunu ifade eden Dekan Harun Albayrak, öğrencilere birbirleriyle ve akademisyenlerle iyi ilişkiler kurmaları tavsiyesinde de bulundu.

“Ekonomiye katkı sağlayacak ana bilim dalları geliştirilmeli”

OMÜ Veteriner Fakültesinin, tercih edilen fakülteler arasında ilk beşte yer aldığına dikkat çeken Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Habib Muruz, “Kurumlar gelenekleriyle yaşar. OMÜ gibi köklü bir üniversite bünyesinde yer alan Veteriner Fakültesi de genç yaşına rağmen kurumsallaşan ve gelenekselleşen bir Fakülte” diye konuştu.

Habib Muruz, Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası adına “Peki Kimdir Bu Veteriner Hekim” isimli kitabi öğrencilere hediye etti.

“Veteriner hekimlik en özel mesleklerden biri”

Veteriner hekimliğin, dünyanın en özel birkaç mesleğinden biri olduğunu dile getiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan ise, “Biraz insan ve ekonomi tarihi okursanız böyle olduğunu görürsünüz. Çoğu meslek değişime uğradı ama değişmeyen meslekler var. Veteriner hekimlik de bunlardan biri. Gurur duyacağınız, iş kaygısı yaşamayacağınız bir mesleğiniz var” dedi.

İnovasyon ve girişimciliğin, günümüzün en önemli iki kavramı olduğuna işaret eden Rektör Yardımcısı Vedat Ceyhan, “Eskiden bir haftada olan inovasyon bu çağda 1 saatte oluyor. Bu kadar hızlı gelişen inovasyonuu takip edebilmek için alanınızdaki gelişmelere, mevzuatlara bakmalı, iyi eğitim almalısınız. Bunun için çok iyi bir eğitim kadrosu mevcut” ifadelerini kullandı.

Bilgiyi talep edenle bilgiyi üreten arasında bir köprüye ihtiyaç olduğuna da dikkat çeken Vedat Ceyhan, “Bu ihtiyacı sizler gidereceksiniz. Size düşen en büyük fonksiyon bu iki unsur arasındaki iletişimi sağlamak” diye konuştu.

Prof. Dr. Ceyhan, öğrencilere meslek hayatlarında başarılar dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

Beyaz önlüğünü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan'ın elinden alan fakülteyi birincilikle kazanan Muhammet Kerem Bulut ise yaptığı konuşmada, beyaz önlüğün simgelediği değerlere sahip çıkacaklarına söz verdi.

83 öğrenciye beyaz önlüğünün takdiminin ardından çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla tören sona erdi.