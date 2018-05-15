Gelecek İçin Minik Adım, Spor İçin İlkadım Projesi Ödül Töreni

2017-2018 eğitim-öğretim döneminde 50 okuldan 7 bin 350 anaokulu öğrencisi bu projeden faydalandı.

Ödül töreninde konuşma yapan Samsunspor Kayyum Başkanı ve Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’u spor faaliyetlerine verdiği destek için tebrik ederken; böyle anlamlı ve güzel bir projenin içinde olmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Başkan Erdoğan Tok ise, “Anaokulu çağındaki çocuklarımız içi hazırlamış olduğumuz bu güzel projemizin final yarışmaları ve ödül töreni ile huzurlarınızdayız. ‘Eğlendirerek Eğitim’ bu çağdaki çocuklarımız için en etkili öğretme metotlarından biridir. Bizler de bu anlayışla çocuklarımızı sporla buluşturarak gelişimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmelerini ve salonumuzda gerçekleşen spor branşlarını öğrenmelerini sağlıyoruz. Her yıl Türk sporuna ve gençliğimize büyük oranlarda maddi ve manevi yatırımlar yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

“Belediyemiz 2500 civarındaki lisanslı sporcu sayısı ile Samsunumuzun en büyük Spor Kulübüne sahip”

2 bin 500 civarındaki lisanslı sporcu sayısı ile Samsun’un en büyük spor kulübüne sahip olan belediyesi olduklarını anlatan Tok, “Sporcularımız; ulusal ve uluslararası müsabakalarda dünya çapında başarılarla göğsümüzü kabartıyor ve bayrağımızı dalgalandırıyor. Bizim en büyük gurur ve övünç kaynağımız bu. Çünkü gençliğimize yaptığımız yatırım geleceğimize yaptığımız yatırımdır. Bu anlayışla şehrimize halı sahalar, gençlik merkezleri, yeni parklar, oyun alanları, kazandırarak 7 ‘den 70’e her yaştan insanımızı sporla buluşturacak alt yapıyı oluşturuyor ve sağlıklı bir nesil yetişmesi için üzerimize düşeni yapıyoruz” diye konuştu.

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın”

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” ilkesiyle sosyal sanatsal kültürel sportif projelerimize ve yatırımlarımıza yön veriyoruz diyen Başkan Tok şunları söyledi: “Hepimizin bildiği gibi ‘ağaç yaşken eğilir.’ Çocuklarımızı bu yaşlarda sporla tanıştırabilirsek, bu yaşlarda onlara sporu sevdirebilirsek onların geleceğini daha sağlıklı bir zeminde oluşturabiliriz. Gençlerimizi sokaktan, madde bağımlılığından, işsizliğin pençesinden kurtarmanın yolu işte buralardan geçiyor. Çünkü spor; disiplin demek, spor sağlıklı yaşam demek, spor ahlak demektir. İşte bizler de çocuklarımızın hem gelişimlerine katkı sağlamak hem de onları sporla buluşturmak maksadıyla bu projemizi uygulamaya geçirdik. Bu şekliyle bu projemizin ilk yılında 803 anaokulu öğrencimiz, ikinci yılında 1685 anaokulu öğrencimiz faydalandı. 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde ise 50 okul 7 bin 350 anaokulu öğrencimizi belediyemize ait araçlarla okullarından alınarak profesyonel eğitimcilerimiz ve antrenörlerimiz nezaketinde bu projemizden faydalandırdık. Bu vesile ile bu projemize katkı veren aynı zamanda teşrifleriyle bizleri onurlandıran misafirlerimize sonsuz şükranlarımı sunuyor, çocuklarımızın her birini alınlarından öpüyorum.”

Gelecek İçin Minik Adım Spor İçin İlkadım Projesi Ödül Töreni sonunda günün anısına protokole proje tişörtünü hediye eden Başkan Tok, programa katılan tüm okul müdürlerine de kupalarını verdi.

“Gelecek İçin Minik Adım Spor İçin İlkadım” Projesi final yarışları ve ödül törenine ayrıca; İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Halk Eğitim Müdürü Dilaver Gül, Memur-Sen Samsın Şube Başkanı Nejdet Güneysu, Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Nurettin Seven, Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk, İlkadım Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Gökmen Şahin, Yapba Spor Kulübü Başkanı Ali Akyüz, meclis üyeleri ve birçok vatandaş katıldı.