Geleceklerini İLKEM’le kazandılar

Yerleştirme sonuçlarına göre büyük bir başarı elde eden İLKEM eğitim kurumu öğretmen ve öğrencileri bu başarı sevincini İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’u ziyaret ederek paylaştı. Ziyarette Başkan Erdoğan Tok, İLKEM Eğitim Koordinatörü İdris Yüce, öğretmenler ve öğrencileri tebrik etti.

“Başarı hepimizin”

Bir eğitim dönemi süresince İlkadım Etüd Merkezi olarak yaptıkları çalışmaları Başkan Tok ile paylaşan İLKEM Eğitim Koordinatörü İdris Yüce, “LGS ve YKS’nin yanı sıra, İLKEM olarak kazanılan tüm başarılarımızın arkasında sizler varsınız. Eğitime önem bir başkan kimliğinizle çocukların ve gençlerin her alanda kendilerine en iyi imkanlar sunularak yetişmeleri hususunda tüm imkanları seferber ediyorsunuz. Bu başarı sizin öncülüğünüzde hepimizin başarısıdır” dedi.

“İLKEM’in başarısından gurur duyuyoruz”

İLKEM’in eğitimde elde ettiği her başarıdan gurur duyduklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Derebahçe, Yaşardoğu ve Kadifekale olmak üzere üç şubede eğitim alan 220 üniversite hazırlık öğrencimiz, girdiği YKS’de yüzde 95’in üzerinde başarı elde etti. Yine, YKS sınav sonuçlarına göre, 1 öğrencimiz ilk 5 bin içine girerken, 7 öğrencimiz ilk 30 bine girmiş, 17 öğrencimiz ilk 100 bin sırlamasına yerini almış. Üniversite sınavı birinci basamak Temel Yeterlik Testi(TYT) Sınavı’nda 210 öğrencimiz dört yıllık üniversite seçme hakkına sahip olmuştur. Alan Yeterlilik Testi (AYT) sonuçlarına göre 11 bin, 28 bin, 42 bin seviyelerindeki öğrencilerimiz tıp, mühendislik, hukuk, veterinerlik gibi meslekleri tercih edip üniversitelerimizde eğitim görecek öğrencilerimiz var. Bu eğitim kurumlarımızdan belediye olarak bir gelir elde etmiyoruz. İLKEM, dar gelirli ailelerimizin çocuklarına hizmet veren bir eğitim kurumu. Bu başarının en sevindirici yanı, ekonomik yetersizliği bulunan imkanı olmayan yavrularımızın İLKEM’le Türkiye ve Samsun ölçeğinde başarı yakalamasıdır. Bu başarı, çalışmanın, azmin ve inancın zaferi. Çok mutluyuz. Eğitime ve gençliğe yaptığımız yatırımlar meyvesini veriyor. Bu bizleri sevindirdiği kadar ailelerimizi ve çocuklarımızı da oldukça mutlu ediyor. Biz her daim her alanda önce eğitim diyoruz” şeklinde konuştu.