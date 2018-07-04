Geleneksel El Nakışları Sergisi İlkadım’da açıldı

İlkadım Belediyesi Hanımlar Lokalinde eğitmenliğini Havva Karaduman’ın üstlendiği ve 1 yıl süren kursun ardından hanımlar tarafından üretilen bir birinden değerli ve şık ürünlerin görücüye çıktığı serginin açılışını; İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve eşi Hatice Tok gerçekleştirildi. Uzun yılların birikimi sonucu bir gelenek haline gelen el nakışları ve dantel ürünlerin öğretildiği ve büyük ilgi gören kursun sonunda kursiyerler tarafından üretilen ürünlerin görücüye çıktığı sergide İlkadımlı hanımlar bir geleneği de yaşatmış oldu. Bir birinden güzel el emeği ürünler katılımcılar tarafından beğeni toplarken kursiyerler kursun alt yapısını sağlayan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’a teşekkür etti.

"Hanım kardeşlerimizin emeğine sağlık"

Sergi açılışında bir konuşma yapan Başkan Erdoğan Tok, "Burada hanım kardeşlerimiz bir kültürü yaşatmaya devam ederken ekonomik anlamda da bir başarıya imza atıyorlar. Hem eşsiz güzellikte ürünler üretiliyor hem de ev ekonomilerine büyük katkı sağlıyorlar. Binlerce yıllık bir tarihe sahip olan el nakışı ve dantel ürünler bu sergiyle adeta yeniden hayat buluyor. Kursumuzun başlangıcından itibaren bu güzel serginin oluşumuna kadar emeği geçen herkese teşekkür ederim. Büyük çabalar ile ortaya çıkmış olduğu çok açık olan bu el emeği göz nuru ürünlerimiz için de hanım kardeşlerimizin emeğine sağlık" diye konuştu.

6 Temmuz’a kadar gezilebilecek sergi açılışına; İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, İlkadım Halk Eğitim Müdürü Dilaver Gül, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.