"Geleneksel Sanatın Günümüz Sanatına Etkileri" OMÜ'de konuşuldu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından "Geleneksel Sanatın Günümüz Sanatına Etkileri" isimli panel düzenlendi.

Panel, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden Prof. Dr. Nesrin Kalyoncu ve Doktorant Cemal Özata'nın müzik dinletisi ile başladı. Paneli OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Memduh Erkin yönetti. Panelist olarak OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili ve Resim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Eker, OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Engin Güney, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Erdem Oğuz ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Gülten Kurt katıldı.

Panelde ilk olarak konuşmasını yapan Dr. Öğr. Üyesi Gülten Kurt, "Her dönem kendi sanat anlayışı ve olgusu içeriğinde değişirken içinde yaşadığı dönemin sanat ve estetik anlayışlarını değerlendirmenin en kolay yolu onları gerçekleştiren ve özümseyen bireylerin ve sanatçıların ele alınması yada çözümlenmesidir. Sanat var olduğu andan itibaren sürekli bir devinim içerisinde olmuş etki noktalarının kapsama alanı içerisinde de sosyal, politik, ekonomik ve düşünsel bir takım evreler yer almıştır. Sanat insanın diğer ilgi alanlarına göre çok daha karmaşık yapıda ve farklı alanların birikimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Çağlar boyunca Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan Türk medeniyetinin farklı medeniyetlerle etkileşimi ve İslam'ın kabul edilmesiyle kültür ve sanat mirasını inanç ve dünya görüşü ile birleştirerek sanat alanlarına yansıtması en üst seviyeye ulaşmıştır" dedi.

"Geleneksel Sanatın Günümüz Sanatına Etkileri"nin konuşulduğu panele, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı da izleyici olarak katıldı.