Genç golfçüler Samsun’da buluşacak

Türkiye Golf Federasyonu’nun 2018 faaliyet takviminde yer alan Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası Samsun’da oynanacak. 19-20 Mayıs tarihlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü’nde yapılacak şampiyonaya 18 yaş altı 58 oyuncu katılacak.

Turnuvanın ödül töreni 20 Mayıs’ta oynanacak final raundunun ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü’nde yapılacak. Geçen sene yine Samsun Golf Kulübü’nde yapılan Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası’nda erkeklerde Kerem Tanpolat 158 gross skorla, genç kızlardaysa Serra Evrengil 166 gross skorla şampiyon olmuştu.

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Gençler Şampiyonası’nı 2012 yılından itibaren genç yaşta talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeden Aslı Nemutlu adına düzenlediklerini belirterek, “Aslı’nın şahsında aramızdan erken ayrılan tüm genç sporcularımızı anıyoruz. 19 Mayıs’ta en çok Samsun’a yakışan şampiyonayı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü’nde organize edeceğiz. Türkiye Golf Federasyonu olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü’ne büyük önem veriyoruz. Gençler Şampiyonası gibi geleneksel turnuvalarımızın bir kısmını Samsun’a taşıdık. Türkiye’de golfün gelişmesi için Samsun benzeri sahaların artması gerekiyor ve biz de Federasyon olarak buna büyük destek veriyoruz” dedi.