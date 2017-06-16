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16 Haziran 2017 00:24

Genç kadının organları nakil bekleyen hastalara umut ışığı olacak

Samsun’da beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden 32 yaşındaki genç kadının organları, nakil bekleyen ailelere umut ışığı olacak.

Genç kadının organları nakil bekleyen hastalara umut ışığı olacak

16 Haziran 2017 00:24


12 Haziran tarihinde evinde baygın halde bulunan ve sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 32 yaşındaki Azime Cezvekıran’a beyin kanaması teşhisi konuldu. 3 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören genç kadın, bu sabah 06.00 sıralarında beyin ölümü gerçekleşti. Genç yaşta hayata veda eden Azime Cezvekıran’ın organları ailesi tarafından bağışlandı. Saat 21.30 sıralarında ameliyata alınan genç kadının yapılan operasyonla kornea ve böbrekleri alındı. Böbreklerin bir tanesi Erzurum’a gönderilirken, biri de Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde(OMÜ) nakil bekleyen hastaya takılacak. Kornealar da OMÜ’deki bir hastaya nakledilecek.


Konu hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Özkan, “3 gün önce evinde baygın halde bulunan Azime Cezvekıran hastanemizde tedavi altına alındı. Bu 3 günlük periyotta yapılan tüm çabalarımıza rağmen sabah saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Beyin ölümüyle beraber ailesi asil bir davranışta bulunarak organlarını bağışlama kararı aldı. Bu kardeşimiz hayatını kaybetti ancak bundan sonra başka insanlara hayat sunarak onların sağlığa kavuşmasına yardım edecek. Biz bu kardeşimizin böbreklerini ve kornealarını kullanacağız. Böbreklerin bir tanesi Erzurum’a gönderilecek. Bir tanesi de Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) bir hastaya takılacak. Korneaları yine OMÜ’de göz problemi olan bir hastamıza fayda sağlayacaktır. Yapılan işin maiyeti çok büyük. Organ nakli demek sağlık bekleyen insanlara yardım demektir” dedi.


Daha sonra konuşan Samsun Organ ve Doku Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Kamil Yakupoğlu, “Bugün Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastamızın beyin ölümü gerçekleşti. Operasyonla bu hastamızın ailesinin izniyle organlarını çıkardık. Elbette bu acılı günlerinde zor bir karar vererek canlarının organlarını bağışlayan ailemize teşekkür ederim” diye konuştu.




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