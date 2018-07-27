Diğer
Kategoriler
27 Temmuz 2018 14:40

Genç kız kendisini darp eden genci sırtından bıçakladı

Samsun’da genç bir kız kendisini darp eden şahsı sırtından bıçaklayarak yaraladı.

Genç kız kendisini darp eden genci sırtından bıçakladı

27 Temmuz 2018 14:40


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi’nde akşam saat 23.55 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A.(22) adlı genç kız kendisini darp ettiğini iddia ettiği G.K.(27) adlı genci sırtından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan G.K., tedavi altına alınırken, bıçakla yaralama olayını yapan L.A. ile yanında bulunan arkadaşı E.K. (22) adlı kız Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındılar. Polisteki sorgulanmaları tamamlanan kızlar bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler. Savcıya ifade veren E.K. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.A. ise mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç