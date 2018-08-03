Genç kız yatağında ölü bulundu

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Çaltı Mahallesi’nde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Nurbanu G.’yi uyandırmak için yanına giden ağabeyi O.G, kardeşini yatağında hareketsiz yatarken buldu. O.G.’nin çevreden yardım istemesi üzerine komşular 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Nurbanu G.’nin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.