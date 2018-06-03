Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM) tarafından Atakum’da yapılan Fasl-ı Şahane etkinliklerinin bu akşamki konuğu, müzik tarzı ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Evrencan Gündüz ve grubu Uzaylılar oldu. Gündüz, şarkılarıyla Atakumlulara güzel dakikalar yaşattı. Faslı-ı Şahane’de ünlü isimleri ağırlayan Yeşilyurt AVM, Ramazan boyunca çeşitli etkinlikleri Atakumlulara buluşturacak. Ramazan ayının sonuna kadar, Fasl-ı Şahane etkinliklerinde iftar öncesi fasıl dinletisi, iftar sonrasında ise Hacivat-Karagöz, meddah, kanto, jonglör, semazen, kum sanatı, sihirbaz ve tiyatro gösterileri olacak.