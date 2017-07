Gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü: 2 yaralı

Olay, saat 01.30 sıralarında Hacınabi Mahallesi 19 Mayıs Caddesi’nde meydana geldi. Samet Ö. ile Sinan ve Cengizhan C. (17) kardeşler arasında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Samet Ö. silahla Sinan ve Cengizhan C. kardeşlere ateş etti. Silahla yaralanan kardeşler Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cengizhan C. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Polis olay sonrası kaçan Samet Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı.