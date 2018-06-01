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01 Haziran 2018 14:35

Gençlerde işitme kaybı artıyor

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Opr.

Gençlerde işitme kaybı artıyor

01 Haziran 2018 14:35

Dr. Yusuf Şentürk, özellikle gençlerde artış gösteren işitme kaybının dikkat edilmesi gereken bir sağlık sorunu olduğunu söyledi.


Hayatın her döneminde görülebilen işitme kaybı, yetişkinlikte iletişim, çocuklukta ise sosyal gelişim sorunlarına neden oluyor. İşitme kaybı sorununun temelinde çeşitli hastalıklardan ve aşırı gürültülü ortamda çalışmaya kadar birçok nedenin yer aldığına dikkat çeken Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Dr. Yusuf Şentürk, "Kulaklarımız, tıpkı çevremizdeki sesler gibi daima açık durumdadır. Peki, bu seslerin ne kadarını duyabiliyorsunuz. İşitme kaybınızın olup olmadığını nasıl anlarsınız? Sizlere bir kaç soru sorarak bunu anlamak mümkün. Televizyon izlerken ses düzeyini yükseltmeniz gerekiyor mu? Çevrenizdeki insanları duyuyorsunuz ancak söylediklerini anlamıyor musunuz? Yoğun alanlarda sohbetleri izlemekte zorluk yaşıyor musunuz? İnsanlardan cümlelerini tekrarlamalarını sıklıkla istiyor musunuz? Bu sorularımızdan bir veya birden fazlasına evet yanıtını verdiyseniz bir işitme uzmanıyla görüşmenizi acil olarak tavsiye ediyoruz” dedi.




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