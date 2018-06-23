Gençleşmek isteyenlere “altın iğne” yöntemi

FBM Özel Tıp Merkezi Estetik Hekimi Dr. Hülya Ettekin, “radyofrekans altın iğne yöntemi” hakkında bilgi verdi. Radyofrekans altın iğne yönteminin hangi durumlarda kullanıldığını açıklayan Dr. Ettekin, “Estetik tıpta cilt, doku ve yaşlanma belirtilerini geri çevirmede kullanılan çeşitli enerjiler söz konusudur. Radyofrekans enerjisi de bunlardan bir tanesidir. Günümüze kadar radyofrekans enerjisinin cildi toparlamak, yenilemek amacıyla kullanıldığı birden fazla sistemler söz konusu olmuştur. Son üretilen yeni nesil radyofrekans cihazlarına kadar bu enerjinin kullanımı cildin dış yüzeyinden, cildin bütünlüğü bozulmadan enerjiyi dokuya göndermek şeklinde idi. Bu başlıklar günümüzde daha da geliştirildi ve iğneler ile zenginleştirildi. Yan yana dizilmiş olan çeşitli çaplardaki iğne başlıklarıyla radyofrekans enerjisinin cildin daha derin dokularına ilerletildiği ve cildin toparlanmasını daha derinden elde ettiğimiz, iğneli radyofrekans sistemleri geliştirildi. Bunların günümüzde en bilinenleri altın iğne olarak da bilinen, iğnelerin özellikle iletkenliğini arttırmak amacıyla, altın ile kaplandığı iğneli radyofrekans metodu mevcut sistemlerden bir tanesidir. Bu uygulama ile seanslar ile yürütülen bu tedavide, radyofrekans enerjisi cildin dış yüzeyinden daha derin tabakalara uygulanarak o bölgelerde yumuşak doku yenilenmesini sağlamaktadır. Uygulamadan sonra bölgelerde bulunan elastik ve kollajen liflerde artış, cildin daha diri, daha sağlıklı ve yaş olarak genç hale gelmesini sağlar. İğneli radyofrekans uygulaması yüzün her bölgesine uygulanabilir. Bunun dışında vücudun geri kalan bölgelerinde sıkılaşma elde etmek istediğimizde bu enerjiden faydalanmak mümkündür. Uygulamadan önce, sadece anestezi kremleri ile o bölgede ağrı hissini azaltmak şeklinde yapılan çalışma yeterlidir. Uygulama sıklığı kişinin uygulama sayısı kişinin ihtiyacına göre belirlenmekte ve ortalama olarak 1 ila 4 arasında değişmektedir. Uygulama aralıklarını 1 ay olarak seçmek uygun olacaktır. Radyofrekans altın iğne uygulamasından sonra hastanın uygulama alanında dışarıdan bakıldığında ertesi gün geçecek olan bir kızarıklık söz konusu olabilir. Bu işlem ağrılı bir işlem değildir. Uygulamadan sonra hastanın 1 yada 2 gün daha öncede kullandığı nemlendirici ile bölgeyi desteklemesi yeterlidir” dedi.

Radyofrekans kimlere uygulanır?

Radyofrekansın kimlere uygulanacağı konusunda da açıklama yapan Dr. Ettekin, “Radyofrekans uygulamasını yine cilt tipinin ve cildin yaşlanma belirtilerinin seviyesine göre, 25 yaşından sonra bütün yaş gruplarına uygulamak mümkün. Onun dışında bu uygulamayı yara izi tedavisinde, cilt lekelerinin tedavisinde, sivilce tedavisi ve bazı çatlakların tedavisinde kullanmak mümkün. Bu durumda yaş sınırımız ergenlik çağından itibaren uygulanabilir. Bunun dışında özellikle amacımız yaşlılık belirtilerini ortadan kaldırmaksa 25 yaşından sonra uygulanabilir. Ayrıca uygulama gebelik çatlaklarını ortadan kaldırmak için de uygulanabilir. Bu uygulama hastanın günlük yaşantısını etkilemediğinden oldukça rahat bir tedavi yöntemidir” şeklinde konuştu.