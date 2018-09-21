Hülya Ettekin, ilk uygulamadan sonra ciltteki farkın hissedildiğini belirtti.

Gençlik Aşısı yönteminde cildin nemini, canlığını geri kazandırmak için hyalüronik asit kullanıldığını belirten FBM Estetik Tıp Merkezi Hekimi Dr. Hülya Ettekin, uygulamanın her mevsim yapılarak etkili sonuçlar elde edildiğini söyledi.

"Ortalama 1 ila 4 seansa kadar uygulanabiliyor"

Çeşitli etkenlere bağlı olarak cildin deforme olduğunu ifade eden Dr. Hülya Ettekin, "Tüm vücudumuzda olduğu gibi cildimizde zaman içerisinde; güneşin zaralı etkisi, stres, kötü beslenme ve yaşam koşullarına bağlı olarak yaşlanma belirtileri oluşmaya başlar. İlerleyen yaşla birlikte cildin sağlıklı ve genç kalmasını sağlayan bazı maddelerin üretiminde azalmalar meydana gelir. Eksilen bu maddeleri takviye ile dışarıdan vücuda kazandırmak gerekir ki cilt canlı görünümünü geri kazansın. Aynı zamanda ince ve yıpranmış kırışıklıklar ortadan kaldırılabilsin. Cildin ihtiyacı olan yaşamsal maddeleri dışarıdan takviye olarak vermekle bu olumsuz gidişatı durdurmaya çalışmak en azından yavaşlatmak ve olumlu bir noktaya çekmek mümkün. İşlemlere genelde gençlik aşısı denilmesinin nedeni birden fazla maddenin bir arada gençlik etkisi elde etmek için bir arada kullanılmasından kaynaklanıyor. Gençlik aşısı olarak bilinen uygulamada en fazla cildin nemini, parlaklığını ve canlığını geri kazandıran hyalüronik asit kullanılıyor. Aynı zamanda bir cilt hücresinin yaşamsal faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli olan; onarıcı maddeler, vitaminler, mineraller ve enzimatik faktörler bu serumun içerisinde yer alıyor. Toplu halde cilde enjekte ediliyorlar. Uygulamayı 25 yaşından sonra herkese yapmak mümkün. Ortalama 1 ila 4 seansa kadar uygulanabiliyor. Uygulama aralıklarını 15 gün olarak tutmak sağlıklı bir yaklaşım oluyor. Genç hastalarda 1-2 seans yeterli olurken yaşı 50-55'in üzerinde olan vakalarda 4'üncü seansa kadar tamamlamak mümkün ve gerekli olabiliyor. Gençlik aşısını yüz bölgesine göz çevresine, boyuna, gıdıya, dekolte bölgesine, el sırtı bölgesine uygulamak mümkün. Hasta yüzündeki parlaklık ve aydınlanmayı ilk seanstan itibaren hissetmeye başlıyor. Yaz ve kış aylarında uygulanabiliyor. Mevsimsel bir ayrım gözetmiyor. Gençlik aşısı uygulaması cildimizde yaşamsal faaliyetlerin devam etmesine bağlı olarak eksilen maddelerin azalmasının önüne geçilmesini sağlayan, bu eksiklikleri yerine koyulmasını sağlayan basit medikal estetik bir uygulamadır" dedi.