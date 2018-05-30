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30 Mayıs 2018 15:01

Gençlik Caddesi için imza kampanyası

Samsun Bafra Umut Derneği sosyal sorumluluk gereği Gençlik Caddesi’ne dikkatleri çekmek için basın bildirisi hazırlayıp imza kampanyası başlattı.

Gençlik Caddesi için imza kampanyası

30 Mayıs 2018 15:01


Coğrafi olarak Bafra’nın girişi Gençlik Caddesi’ne günümüz şartlarına göre bir düzenleme ve güzelleştirme isteyen cadde sakinleri imza toplayarak yetkililere seslendi.


Yapılan basın bildirisinde, “Gençlik Caddemiz, yakın geçmişimizin en sıcak, en samimi anılarına ev sahipliği yapmış iken, günümüzde bu denli kaderine terk edilmiş olması tüm ilçenin vicdanını yaralamaktadır. Oldukça uzun bir zaman diliminde tek bir çivi dahi çakılmayan caddemize hizmet anlayışı kaldırım yenilemekten geçiyor ve bu yeterli sanılıyor. Bilinmelidir ki ne cadde sakinleri ne cadde esnafı ne de caddeden geçen Bafralı bu göz ardı edilmişliği hak etmiyor ve sindiremiyor. Maliyeti yüksek olmayan proje ve uygulamalarla eski renkli günlerine yeniden kavuşacak olan caddemizin unutulmuşluğuna Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve ilçemizin karar mercilerinin gerekli duyarlılığı göstereceğine inanıyoruz.”


Basın bildirisi ve imza toplama kampanyasını cadde sakinlerinin talebi doğrultusunda gerçekleştirdiklerini söyleyen Bafra Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin, “Gençlik Caddesi’nin Bafra için değerini vurgulamaya çalıştık. Burada ticari bir çıkar yok. Bafra’nın girişi olan Gençlik Caddesi’nin geliştirilmesi ve güzelleştirilmesi, dışardan gelen insanların ilk izlenimleri açısında önemli. Gençlik Caddesi’nde her Bafralının iyi ya da kötü bir hatırası var” şeklinde konuştu.




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