Gençlik Masası yeni döneme hazırlanıyor

Gençler için projeleri, yine gençlerle birlikte hayata geçireceğiz” dedi.

Gençlere önem verdiklerini ve bu düşünceden hareketle ortak akıl noktasında çıkışla Gençlik Masası Projesi’nin hazırlandığını kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum ilçesi, Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden birisi olan Ondokuz Mayıs Üniversitesine ev sahipliği yapıyor. OMÜ’de eğitimlerini sürdüren öğrencilerin neredeyse tamamı Atakum ilçesinde yaşıyor. Genç nüfusun fazla olduğu ilçemizde gençlerle birlikte hareket etmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Bu nedenle hayata geçirdiğimiz Atakum Belediyesi Gençlik Masası Projesi ile gençlerimiz için belediyemizin içerisinde bir merkez hazırladık. Bu merkezde birlikte üreteceğiz, fikir alışverişinde bulunacağız, ortak adımlar atacağız. Kısacası gençlerimizi yerel yönetimlerin içerisine çekeceğiz” ifadelerini kullandı.

Gençler ile omuz omuza

Sportif, kültürel, sosyal ve istihdam merkezli çalışmaların Gençlik Masası Projesi’yle sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Taşçı, “Gençlerimizin hayata hazırlanması, yarınlarına özgüvenli bir şekilde bakması son derece önemlidir. Bunu sağlamak için Atakum Belediyesi olarak ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Gençlerimizin sportif faaliyetlerinde, kültürel etkinliklerinde, sosyal çalışmalarında ve istihdam odaklı projelerinde yanlarında olarak, bu çalışmalarında destekçileri oluyoruz. Bu anlamda Gençlik Masası projemizle Türkiye çapında örnek olan bir birliktelik projesini hayata geçirmiş olduk. Atakum Belediyesi Gençlik Masası sayesinde Atakum Belediyesi ile gençler el ele veriyor, omuz omuza yürüyor” şeklinde konuştu.

Yeni OMÜ’lülere davet

Bu yıl Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesini kazanarak Atakum’a gelen öğrencileri de Atakum Belediyesi Gençlik Masası’na davet eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Şehrimize okumak için gelen öğrencilerimizi son derece önemsiyoruz. Bu yıl üniversite sınavını kazanan ve OMÜ’yü tercih eden öğrencilerimizi, kampüs içerisinde kurduğumuz stant ile karşıladık. Belediye personelimiz ve Atakum Belediyesi Gençlik Masası gönüllülerimiz, yeni öğrencilere Samsun’u ve Atakum ilçesini tanıttı, sorunlarının çözümü noktasında yardımcı oldu. Ondokuz Mayıs Üniversitesini kazanarak şehrimize gelen her bir öğrenci kardeşimizi, bize ailelerinin emaneti olarak görüyoruz ve eğitim hayatlarının sonuna kadar da onların yanında olmayı görev kabul ediyoruz. Bu anlamda OMÜ’yü yeni kazanan öğrencileri Atakum Belediyesi Gençlik Masası birimine davet ediyorum” diye konuştu.