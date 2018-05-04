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04 Mayıs 2018 12:02

Geri dönüşümler minik kalplerle hayat buldu

Samsun Maarifi Hareketi kapsamında Arıburnu İlkokulu Anasınıfı öğretmen ve öğrencileri atık maddeleri kullanarak yaptıkları el emeği eserleri sergiledi.

Geri dönüşümler minik kalplerle hayat buldu

04 Mayıs 2018 12:02


Ana sınıfı öğretmenlerimizin hazırladığı “Geri dönüşümler minik kalplerle hayat buldu, geri dönüşüm çiftliği” isimli proje çerçevesinde atık maddelerden yaptıkları eserlerle ülke ekonomisine geri dönüşüm çalışmalarının katkıları konusunda toplumda farkındalık oluşturulması amaçlandı. Bulvar AVM’de açılan sergiye İlkadım okul müdürleri ve veliler katıldı. Açılış konuşması yapan Arıburnu İlkokulu Müdürü Zekeriye Keskin, “Geri dönüşümlerin yeniden değerlendirilmesi ile ülke kalkınmasına büyük katkılar sağlanacaktır. Öğretmen ve öğrencilerimiz bu konuda toplumda farkındalık oluşturmak amacı ile bu sergiyi gerçekleştirdiler. Emeği geçen yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyorum. Okulumuzda bu yıl yürüttüğümüz 26 adet proje ile değişik konularda çalışmalar yapılmaktadır. Bu projemizde bize ev sahipliği yapan Bulvar AVM yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.


Öğrencilerin birbirinden ilginç kostümleri ile yaptıkları defile misafirler tarafından beğeni ile izlendi. Sergi açılışı ve serginin gezilmesi ile tören tamamlandı.




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