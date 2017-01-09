Gezginler Motosiklet Kulübü’nden kan bağışı

Gezginler Motosiklet Kulübü üyeleri Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Gezginler Motosiklet Kulübü üyeleri Türk Kızılayı’na destek olmak amacıyla kan bağışı kampanyası düzenledi. Kampanya hakkında bilgi veren Gezginler Motosiklet Kulübü Başkanı Alper Engiz, “Türk Kızılayı’na tüm gezgin dostlarımın katkısı ile kan bağışı gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyim. Biz kulüp olarak fırsat buldukça sosyal sorumluluk projeleri de gerçekleştirmek istiyoruz. Bu anlamda kan bağışında bulunmak ve kök hücre bağışçı adayı olmak gerek kişisel olarak gerekse kulüp olarak bizleri çok mutlu etti. Bu etkinliğimizi periyodik olarak tekrar etmek arzusundayız. Herkesi ihtiyaç sahibi hastalara umut olmak üzere düzenli ve gönüllü kan bağışçısı olmaya davet ediyorum” dedi.