Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 14:30

Gezi teknesi elektrik telleri engeline takıldı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu’na götürülmek istenen gezi teknesi Bafra’da mahsur kaldı.

Gezi teknesi elektrik telleri engeline takıldı

27 Şubat 2018 14:30


Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bulunan Altınkaya Barajı üzerindeki Şahinkaya Kanyonu’nda yerli ve yabancı turistleri gezdirmek için Bartın’da yaptırılan 24 metrelik gezi teknesi Bafra’da elektrik telleri engeline takıldı. 24 metre boyunda 165 kişilik gezi teknesi deniz yolu ile Bafra’nın Koşu Mahallesi Balıkçı Barınağına getirildi. 5 gün önce burada dev vinçlerin yardımıyla denizden tıra yüklenen tekne Kızılırmak Sedde boyundan Bafra’ya getirildi. Organize Sanayi Bölgesi Sedde yolundan Altınkaya Baraj Gölü’nde suya indirilecek olan tekne Çetinkaya Köprüsü yakınlarında elektrik telleri engeline takıldı. Elektrik telleri nedeniyle mahsur kalan teknenin yüklü olduğu tır burada park edildi. Tekne sahipleri elektrik tellerinin kısa bir süreliğine alınması için elektrik firması yetkilileri ile görüşmelere başladı.


Tekne Sahibi Nuri Çapkın, “Şahinkaya Kanyonu, Kızılırmak üzerinde bulunan ve 1 buçuk kilometre uzunluğundaki Türkiye’nin ikinci büyük su kanyonu. Samsun Büyükşehir Belediyesi de yaptığı yatırımlarla bölgenin bir turizm merkezi olması için çalışma yürütüyor. Biz de turizm adına güzel bir şey yapmak için hevesle ciddi bir yatırım yaptık. Şahinkaya Kanyonu’na yakışır şekilde hiç bir masraftan kaçınmayarak 24 metre uzunluğunda 165 kişilik bir gezi teknesi yaptırdık. Bafra Çetinkaya Köprüsü yakınlarında elektrik telleri nedeniyle sorun yaşıyoruz. YEDAŞ yetkilileri ile görüşmelerimiz sürüyor. Umarın kısa sürede sorun çözülür ve yol açılır. Teknemizi Altınkaya Baraj kapaklarının ilerisinden suya indireceğiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
14
°
C
Yağmurlu
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    14°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    8°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç