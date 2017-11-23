Girişimci adayları sertifikalarına kavuştu

Samsun KOSGEB Müdürlüğü, Bafra İş ve İhracat Geliştirme Merkezi ve Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) işbirliği gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’nin sonunda sertifika töreni düzenlendi. Bafra TSO’da düzenlenen sertifika törenine Samsun KOSGEB Müdürü Nebahat Livaoğlu, İŞKUR Bafra Hizmet Merkezi Müdürü Yakup Ergenlik, Bafra TSO Başkanı Göksel Başar, Bafra TSO Genel Sekreteri Talip Şahin ve kursiyerler katıldı.

Sertifikalarını alan kursiyerlere iş planı hazırlama ve mülakat ile ilgili konularda bilgiler aktaran Samsun KOSGEB Müdürü Nebahat Livaoğlu, "Bafra TSO ile yapmış olduğumuz mutabakat neticesinde bu yıl beşinci Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Kursu başarı ile tamamlayan kursiyerler, almaya hak kazandıkları girişimcilik sertifikaları ile KOSGEB’e iş planlarını sunacak ve kurmayı planladığınız işle ilgili destek talebinde bulunacaksınız. Gerçekleştirmeyi düşündüğünüz iş fikrinin yenilikçi bir fikir olması ve bölge ihtiyaçlarını karşılaması önemlidir. Kurula sunduğunuz projelerde gerçekçi ve samimi olmanız çok önemlidir. Sertifikalarını alacak kursiyerlerimize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Bafra TSO Başkanı Göksel Başar girişimci adaylarına hitaben yaptığı konuşmada, “Hayalinizdeki iş fikrini gerçekleştirirken siz değerli girişimcilerimize her konuda destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından girişimcilik belgeleri törenle kursiyerlere verildi.