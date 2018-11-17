Girişimcilere ‘Atakum' desteği

Atakum Belediyesi ile KOSGEB işbirliğinde 12'ncisi gerçekleştirilen girişimcilik eğitiminde, 25 girişimci sertifika almaya hak kazandı.

Atakum Belediyesi meclis toplantı salonunda 13-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen girişimcilik eğitimlerine katılan 25 girişimci, kursu başarılı bir şekilde tamamlayarak girişimcilik belgesini almaya hak kazandı. Atakum Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri istihdam odaklı projelerle ilçedeki ekonomik kalkınmayı desteklediklerini ifade eden Başkan Taşçı, Atakumlu girişimcileri tebrik etti.

Atakum Belediyesi olarak, KOSGEB işbirliğiyle düzenledikleri girişimcilik kurslarına gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Girişimcilik Kurslarımız ile yeni iş yeri açmak ve hem istihdama hem de ekonomiye katkı sağlamak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyoruz. KOSGEB ile işbirliği içerisinde devam eden 12. kursumuza katılan 25 girişimci hemşehrimiz kurslarını tamamlayarak girişimcilik belgelerini almaya hak kazandı. Devletimizin girişimcilere sağladığı maddi imkanlardan yararlanabilmek adına önemli olan sertifikalarını alan girişimciler, bu sertifikalar ile iş hayatına atılacak ve istihdama katkı sağlayacak. Tüm girişimcilerimizi tebrik ediyor, kuracakları işletmelerde bereketli kazançlar diliyorum” diye konuştu.