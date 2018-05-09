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09 Mayıs 2018 17:17

"Girişimcilik Sertifika Programı” tamamlandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) yürüttüğü "TÜBİTAK 1601 Bütüncül Bir Yaklaşım ile Girişimcilik Eğitimi” konulu proje kapsamında uluslararası öğrenciler için hazırlanan "Girişimcilik Sertifika Programı", düzenlenen sertifika töreni ile tamamlandı.


09 Mayıs 2018 17:17


16 farklı ülkeden, OMÜ’nün 7 farklı akademik biriminde öğrenim gören 30 uluslararası lisans ve lisansüstü öğrenci, 10 hafta süren ve İngilizce olarak verilen girişimcilik sertifika programını başarı ile bitirdi. Ziraat Fakültesi Tarımsal Ön Kuluçka Merkezinde düzenlenen eğitim programında; proje yürütücüsü Prof. Dr. Kürşat Demiryürek, Öğrt. Gör. Hiroko Kawamorita, Prof. Dr. Alper Güzel, Prof. Dr. Mehmet Serhat Odabaş, Araş.Gör. Nur İlkay Abacı ve Araş.Gör. Belgin Bal İncebacak eğitmen olarak yer aldı.


Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy’un yaptığı açılış konuşmasının ardından sertifika töreni, sonra eğitime katılan öğrencilerin proje sunumuyla devam etti. Daha sonra proje pazarı çerçevesinde Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Burcu Güngör ile programa özel olarak davet edilen konuşmacılar Japon Hazama Ando Şirketi Yöneticisi İnşaat ve Deprem Yük. Müh. Yoshinori Moriwaki, Tahran Üniversitesi Girişimcilik Fakültesi akademisyenleri Dr. Babak Ziyae ve Dr. Seyed Mojtaba Sajadi, öğrencilerin proje sunumları değerlendirdi.


28 yıldan beri Türkiye’de yaşayan ve birçok büyük inşaat projesinde yöneticilik yapan Yoshinori Moriwaki’nin katılımcılarla paylaştığı iş yaşamı deneyimleri ise katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi.


Programın sonunda konuşan proje yürütücüsü Prof. Dr. Kürşat Demiryürek, "Konuk, katılımcı ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Girişimcilik eğitimleri boyunca geliştirilen işbirliği ortamı, ilerleyen zamanda ortak proje yürütme ve ticarileşme konusunda yapılabilecek faaliyetler ile sürdürülebilir. Bu çerçevede katılımcı öğrenciler ve yürütücüler tarafından başvurusu gerçekleştirilen Erasmus + K105 projelerinin çıkmasıyla sosyal girişimcilik ve işbirliği çalışmaları devam edecektir” dedi.


Program sonunda katılımcılara sertifikaları konuklar ve proje eğitmenleri tarafından takdim edildi.




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