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29 Kasım 2017 16:55

Gitar hırsızlığına gözaltı

Samsun’da bir kişinin 2 adet gitarını çalıp internette satışa sunan şahıs polis tarafından yakalandı.

Gitar hırsızlığına gözaltı

29 Kasım 2017 16:55


Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup A.’ya ait kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılmak için boşaltılan evden 2 adet gitar çalındı. Boşalttığı evde kalan bazı eşyalarını kontrole giden Yakup A., 2 gitarının çalındığını fark edince polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri internette bir alışveriş sitesinde söz konusu gitarların satışa sunulduğunu tespit edince satıcı A.K. (20) ile irtibata geçti. A.K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Polisteki sorgusu tamamlanan A.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.




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