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23 Temmuz 2018 16:16

Go-kart’ta yaşanan facia sonrasıTürkmenistan Büyükelçisi Samsun’a geldi

kart faciası’ nedeniyle Türkmenistan Büyükelçisi İshankuli Amanlyev Samsun’a geldi.

Go-kart’ta yaşanan facia sonrasıTürkmenistan Büyükelçisi Samsun’a geldi

23 Temmuz 2018 16:16


Samsun’da 3 gün önce akşam saat 22.00 sıralarında Batıpark’ta bulunan Go-kart pistinde meydana gelen olayda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü 4. sınıf öğrencisi olan ve Türkmenistan uyruklu olduğu öğrenilen Nurjemal Annalyyev, arkadaşlarıyla birlikte Go-karta bindi. Pistte yarışan genç kızın saçları aracın arka sağ lastiğine dolanınca dehşet dolu kaza meydana geldi. Kazada, Nurjemal Annalyyev’in saçları koptu ve kafa derisi yüzüldü. Annalyyev, acı içinde kıvranırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık görevlisinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Nurjemal Annalyyev, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan genç kızın hastanedeki tedavisi devam ediyor.


Öte yandan kazayı haberlerde gören Türkmenistan Büyükelçisi İshankuli Amanlyev, kendi ülkesinin vatandaşına geçmiş olsun dileğinde bulunmak için Samsun’a geldi. Samsun’a gelerek Vali Osman Kaymak’ı ziyaret eden Büyükelçi Amanlyev, genç kızın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.


Samsun Valisi Osman Kaymak, "Sayın Türkmenistan Büyükelçimiz malum elim bir kazadan dolayı şehrimize gelmiş bulunmakta. Geçtiğimiz gün Go-kart pistinde bizi de çok üzen bir kaza meydana geldi. Genç kızımızın Go-kart aracına saçları dolandı ve meydana üzücü bir kaza hadisesi geldi. Gerçekten kızımız için çok üzüldük. Sağlık ekipleri tabii hemen sonrasında gerekli müdahaleyi yaparak kendisini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırdı. Fakültemiz genç kızımız için gerekeni en iyi şekilde yapıyor. Şu an tedavisi devam ediyor. İnşallah Sayın Büyükelçimizle birlikte ziyaretimizi yapacağız. Tabii meydana gelen kazadan sonra pist kapatıldı ve gerekli çalışmalar yapılıyor. Bir yerde herhangi bir ihmal varsa gereken neyse yapılacaktır. Biz de Samsun Valiliği olarak konunun yakından takipçisiyiz” dedi.


Türkmenistan Büyükelçisi Amanlyev ise Samsun Valisi Osman Kaymak’a teşekkür ederek, hediye takdim etti.




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