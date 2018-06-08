Göğüslerde sarkma ve deformasyona cerrahi çözüm

Dr. Umut Tuncel, meme sarkmasının kesin tedavisinin cerrahi operasyon olduğunu söyledi.

Liv Hospital Samsun Plastik ve Estetik Cerrahi Kliniğinden Doç. Dr. Umut Tuncel, göğüslerde sarkma ve deformasyon hakkında bilgilendirdi. Meme sarkmasının nasıl olduğunu anlatan Tuncel, "Meme sarkması, meme başının veya meme dokusunun meme alt hattının altına doğru yer değiştirmesidir. Sarkmanın derecesine göre çeşitleri olmakla birlikte, meme başının meme altından geçen hatta pozisyonu belirlenerek yapılan ölçümlerle; sarkmanın ölçüsüne karar verilir. Bazen meme başı hemen hemen normal yerinde olmakla birlikte meme dokusunda da aşağı doğru yer değiştirme olabilir" dedi.

Göğüs sarkmasının nedenleri

Göğüs sarkmasının nedenlerini anlatan Tuncel, "Başlıca nedenler arasında aşırı kilo, kilo alıp verme ile meme deri ve deri altı dokularında bağ dokularında deformasyon sayılabilir. Özellikle gebelikte kilo alımına süt kanallarının sütle dolarak yeni bir ağırlık nedeni olması da etkenler arasındadır. Sebebi ne olursa olsun yer çekimine karşı durmaya çalışan bir doku nihayetinde yukarıda saydığımız nedenlerden ötürü buna mağlup olmaktadır" diye konuştu.

Göğüs sarkmasının çözümü

Göğüs sarkmasının çözümüne değinen Tuncel, "Meme sarkmasının kesin tedavisinin cerrahi olduğunu söyleyebiliriz. Genel anestezi altında yapılan operasyonlar ile meme endikasyonuna göre, sadece meme başına veya meme başıyla birlikte meme dokusuna da müdahaleyi gerektiren cerrahi alternatifler mevcuttur. Bazen de aşırı doku çıkartarak çok küçük bir meme oluşmasına neden olmamak için operasyon silikon protez ile de kombine edilmektedir. Bu operasyonlar ameliyat sonrası bir gün hastanede kalmayı gerektir ve en geç 10.günde kişi işine ve normal hayatına dönmektedir" şeklinde konuştu.