Gökçeağaç’ta Karadede Panayırı

Karadede Panayırı” yoğun ilgi gördü.

Karadede Panayırı, Gökçeağaç Mahallesi’nde 1700’lü yılların başından 1969 yılına kadar aralıksız her yıl yapıldı. 1969 yılından sonra düzenlenemeyen 300 yıllık panayır, 2011 yılında kurulan Gökçeağaç Köyü Derneği (GÖKDER) tarafından yeniden yapılmaya başlandı. Her yıl gelişerek büyüyen Karadede Panayırı’na bu yıl yoğun bir katılım oldu. Bafralılar, havanın da güzel olmasıyla hafta sonunu Karadede Panayırı’nda geçirdi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı panayır alanında semaverler yandı, mangallar tüttü, çocuklar ve yetişkinler gönüllerince eğlendi. 8 adayın katıldığı panayır ağalığını 20 bin lira veren Selamı Arslan kazandı.

Gökçeağaç Köyü Derneği Başkanı Turgut Demir, bir teşekkür konuşması yaptı. Demir, “Karadede Panayırı Gökçeağaç Mahallesi’nde 1700’lü yılların başından 1969 yılına kadar aralıksız her yıl düzenlenmiş, en az 300 yıllık geçmişe sahip bir panayırdır. Panayırın adı köy mezarlığına da adını veren ve aynı mezarlıkta kabri bulunan ve halk arasında Kara Dede denen zattan gelmektedir. Panayır da bu zata atfen düzenlenmektedir. Adını kabrinin de bulunduğu köy merkez mezarlığına veren ve yine adına 300 yıldan fazla süredir panayır düzenlenen Karadede ise bir Anadolu erenidir. 1969 yılından itibaren düzenlenmeyen panayırı, 2011 yılında kurduğumuz GÖKDER tarafından yeniden canlandırılarak yapmaya başladık. Kamyon kasasında başladığımız yolculuğun sonunda dünyaya tanıttık” dedi.

Birlik ve beraberlik mesajları veren Büyükşehir Belediye Başkan Şahin, yaşanan süreç sonrası halkın moralinin iyi olduğunu, Bafralıların piknik alanlarını doldurduğunu ifade etti. Başkan son olarak Karadede kültürünün yaşatılmasından dolayı GÖKDER yönetimine teşekkür etti.

Bafra Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı panayır, yerel sanatçılar tarafından seslendirilen harekeli parçalarla son buldu.